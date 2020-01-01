Гололед и сильный туман и ожидаются в Республике ночью и утром 28 января
Гололед и сильный туман ожидаются местами в Республике ночью и утром 28 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Ночью и утром 28 января местами по территории Республики ожидаются туман, гололед. Видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Гололед – опасное явление, особенно для энергетиков и автомобилистов, так как трудно предсказывается и обычно быстро и интенсивно развивается.
27 января — Луганск
"Ночью и утром 28 января местами по территории Республики ожидаются туман, гололед. Видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Гололед – опасное явление, особенно для энергетиков и автомобилистов, так как трудно предсказывается и обычно быстро и интенсивно развивается.
27 января — Луганск
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