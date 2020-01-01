Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Гололед и сильный туман и ожидаются в Республике ночью и утром 28 января

Sergey Сегодня, 18:0030Новости
Гололед и сильный туман и ожидаются в Республике ночью и утром 28 января
Гололед и сильный туман ожидаются местами в Республике ночью и утром 28 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Ночью и утром 28 января местами по территории Республики ожидаются туман, гололед. Видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Гололед – опасное явление, особенно для энергетиков и автомобилистов, так как трудно предсказывается и обычно быстро и интенсивно развивается.
27 января — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: