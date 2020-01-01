Общественники почтили память первого главы ЛНР Валерия Болотова в годовщину его смерти (ФОТО)

Представители Общественной палаты (ОП) ЛНР и общественной организации "Мемориал" почтили память первого главы ЛНР Валерия Болотова в третью годовщину его смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ОП."Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин, члены консультативно-совещательного органа, а также сотрудники аппарата и активисты общественной организации "Мемориал" сегодня почтили память первого главы Луганской Народной Республики Валерия Болотова", – говорится в сообщении.Общественники возложили цветы к мемориальной доске у столичного многоэтажного дома по улице Оборонной, 20а, где жил Болотов."Три года назад не стало первого главы Луганской Народной Республики. Этот человек снял маску и призвал всех бороться за право голоса, свободу, язык, за свой дом и нашу память. Он был порядочным и смелым человеком, который в 2014 году совершил подвиг. Вспомним и помянем!" – обратился к собравшимся Карякин.Участники мероприятия почтили память Болотова минутой молчания.Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. Учился в школе № 18. В 1988 году был призван в армию, службу проходил в воздушно-десантном подразделении, имел боевой опыт. После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое.В ходе протестов на юго-востоке Украины Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию с украинскими властями, в дальнейшем принял участие в захвате здания управления СБУ в Луганске.С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР - с 18 мая по 14 августа 2014 года.Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности.6 апреля 2017 года активисты общественных организаций открыли в Луганске мемориальную доску в память о первом главе ЛНР.27 января — Луганск