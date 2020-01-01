Молодежь Свердловска провела акцию "Блокадный хлеб" к годовщине снятия блокады Ленинграда (ФОТО)

Активисты Молодежного совета при администрации Свердловска и Свердловского района в 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда провели акцию "Блокадный хлеб". Об этом сообщили в управлении культуры, молодежи и спорта горрайонной администрации."Молодежный совет при администрации города Свердловска и Свердловского района провел патриотическую акцию "Блокадный хлеб", - сказали.Перед началом акции заместитель председателя Молодежного совета, научный сотрудник Свердловского городского краеведческого музея Ирина Заверуха рассказала участникам акции жуткие подробности блокады Ленинграда."Активисты, следуя простому принципу "лучше один раз увидеть", раздавали свердловчанам дневную норму хлеба, установленную в самый сложный период блокады – с 20 ноября по 25 декабря 1941 года", - рассказали в администрации.Ранее сегодня в образовательных организациях (учреждениях) Республики состоялось единое тематическое занятие "Блокадный хлеб", посвященное 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда.Блокада Ленинграда фашистскими войсками продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. При этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области торжественные мероприятия на местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда, традиционно проходят 18 января. Именно в этот день в 1943 году было прорвано блокадное кольцо.27 января, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, является в России Днем воинской славы.27 января — Луганск