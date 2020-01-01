Украинские трассы стали опасной территорией для дальнобойщиков

На дорогах Украины уже долгое время орудуют настоящие банды, которые занимаются грабежами и разбоем, но стражи порядка до сих пор не пресекли их деятельность.Например, в конце декабря 2019 года в Одесской области преступники напали на грузовик, который ехал в Киев. Во время остановки на автозаправочной станции водитель ненадолго вышел из машины, и в этот момент в кабину успел пробраться посторонний, который спрятался в отсеке, предназначенном для отдыха.Когда грузовик снова поехал, злоумышленник стал угрожать водителю пистолетом и заставил его припарковать автомобиль в лесополосе, где их уже поджидали остальные члены банды. Владельца грузовика связали, а всю перевозимую им технику грабители быстро перенесли в свою машину. Сумма ущерба составила 52 млн гривен (135 млн рублей).И это уже не первое подобное происшествие на данной трассе. Ранее здесь же ограбили двух бизнесменов, которые ехали в Одессу, чтобы закупить товар. Для этой цели мужчины везли с собой наличными 12 млн гривен (31,5 млн рублей). Когда предприниматели припарковались у одного из дорожных кафе, на них тут же набросились преступники, которые, угрожая пистолетами, заставили мужчин отдать деньги.Показательно, что в обоих случаях преступников в итоге так и не нашли. В целом за 2019 год на трассе из Одессы в Киев были ограблены не менее 50 автовладельцев, и это только по официальным данным. Однако сотрудники полиции ничего с этим не делают и даже не прикладывают каких-то усилий, чтобы решить проблему. Благодаря такому положению дел грабители явно чувствуют вседозволенность и продолжают совершать преступления.Источник фотографии: ukr.netНа других крупных украинских дорогах ситуация обстоит не лучше. Например, на трассе из Киева во Львовскую область автомобиль марки Volkswagen Passat «подрезал» КIA Rio. Водителя и пассажира легковушки избили и забрали у них 600 тысяч гривен (22 тысячи долларов).В Ивано-Франковской области бандиты нападают на грузовики, причем иностранные, которые едут через Незалежную транзитом. У владельцев машин отбирают деньги, грузы и все ценное. Кроме того, водителей нередко сильно избивают, а у фур бьют стекла и режут покрышки.Иностранные дальнобойщики теперь просто бояться ехать на Украину, но все же вынуждены это делать. Украинские же водители смирились с нынешним положением дел, но все еще пытаются противостоять бандам своими силами. Например, грузовики зачастую двигаются колоннами и по возможности берут с собой оружие.Одной из причин такого разгула преступности на дорогах стала оптимизация правоохранительных органов Незалежной, в результате которой были упразднены стационарные пункты полиции на трассах и дорожные патрули. В итоге стражи порядка ничем не могут помочь водителям, кроме советов быть осторожнее в поездках. При этом, судя по нападениям, очевидно, что практически все они происходят по наводке. В полиции об этом тоже знают, но вычислять наводчика не торопятся.В плюсе от сложившейся ситуации оказались охранные фирмы, у которых теперь появился огромный поток заказов на сопровождение грузов. В подобных компаниях признаются, что им даже пришлось увеличить штат, так как сотрудников для охраны автомобилей в поездках не хватало. В основном набирают на эти должности людей с оружием. Один рейс под охраной обойдется водителю в 300-600 долларов, в зависимости от расстояния и других условий.Правда, официально, никакой ответственности за перевозимый груз такие фирмы все равно не несут, зато получают за свои услуги немалые деньги. Стоит отметить, что практически все владельцы подобных охранных компаний на Украине — это бывшие сотрудники МВД.Дмитрий Грушевский