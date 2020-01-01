Чего нам ждать в ближайшем будущем?

Уверен, что вопрос, вынесенный мною в заголовок, волнует не только одного меня. В свете последних событий, скоропостижной отставки правительства и стремительно спровоцированной конституционной реформы, многие, очень многие, регулярно задают себе подобный вопрос. И самое неприятное в сложившейся ситуации это то, что ответ на данный вроде бы несложный вопрос, увы, не витает в воздухе. Все как-то неоднозначно, а, следовательно, любая из озвучиваемых множеством аналитиков и экспертов версий моментально находит своих сторонников.Вы знаете, я отношусь к той категории людей, которые всегда анализируют чужое мнение и считают, что существуют определенные вопросы, для поиска ответов на которые просто необходимо подключить коллективный разум. Как говорили наши предки – одна голова хорошо, а две – лучше! Поэтому, именно в данной непростой ситуации, я решил предложить вам провести некий мозговой штурм, итогом которого может стать понимание той ситуации, которая складывается в России в последние дни. Ну а придя к пониманию, мы неизбежно сделаем выводы о том, что ждет нашу с вами страну в ближайшем будущем.Нет, я не буду изобретать колесо, и удивлять вас стройными логическими цепочками, рождающимися в моем извращенном сознании. В данной ситуации это неуместно. Я предлагаю вам обсудить те сценарии, которые в настоящее время озвучены и выложены в свободном доступе, ибо один из них наверняка весьма близок к истине. Осталось только понять какой…Все очень просто. Я освежу в вашей памяти основные версии, описывающие дальнейший сценарий развития событий, а вы сами выберите ту, которую считаете наиболее вероятной и проголосуете за неге в опросе, который будет закреплен в финальной части данного материала. Итак, начнем!После принятия поправок в Конституцию появится некое разъяснение от имени Конституционного суда РФ о том, что в связи с изменением основного закона государства, Владимир Путин имеет право выдвигаться на новый президентский срок. Да, да, такая версия довольно горячо обсуждается в сети. Есть у нее как сторонники, так и противники. Были даже официальные разъяснения от членов рабочей групп по внесению изменений в Конституции РФ, которые говорят о том, что подобное невозможно. Но нам неоднократно доказывали, что есть определенные моменты, когда все невозможное становится возможным. Именно поэтому я считаю, что данная версия имеет право на жизнь!Владимир Путин продолжит строительство парламентско-президентского государства, создаст сильную вертикаль власти, приведет в порядок баланс законодательной и исполнительной ветвей власти и, в 2024 году спокойно уйдет на покой, заблаговременно позаботившись о том, чтобы его место занял человек, способный продолжить курс, начатый Путиным. Спокойная такая версия, ни капли не конспирологическая, но при этом так же неоднократно озвученная в СМИ и сети Интернет.После внесения поправок в Конституцию РФ в стране появится некая надстройка, Госсовет, которая и будет располагать всей полнотой власти в государстве. По завершении формирования данной структуры Путин уйдет в отставку и продолжит руководить страной в качестве руководителя Госсовета, не ограниченный при этом ни в своих полномочиях, ни в сроках нахождения на данной должности. Весьма популярная версия, в пользу которой говорит тот факт, что функционал Госсовета нам так и не озвучен, а федеральный закон, который будет регламентировать деятельность данного органа, планируют разработать только после принятия поправок в Конституцию. То есть, вначале мы голосуем за наделение Госсовета функциями органа исполнительной власти, и только после этого нам рассказывают о его назначении, полномочиях и составе.Данный вариант развития событий как две капли воды похож на предыдущий сценарий, только в нем фигурирует Белоруссия. Происходит объединение двух государств, как это будет происходить вопрос другой, но давайте предположим все варианты, вплоть до условно-силового, после которого вся полнота власти в новом, объединенном государстве, переходит к Госсовету, который опять же возглавит Путин. А почему бы и нет? Версия весьма жизнеспособная, особенно на фоне того давления, политического и экономического, которое Кремль сегодня оказывает на Лукашенко. Некоторые злые языки даже утверждают, что президенту Белоруссии намекнули на то, что управляемое им государство сольется с Россией в любом случае, с ним или без него. Но это, опять же, всего лишь одна из множества версий.Владимир Путин не имеет конкретного плана на будущее, а все проводимые им реформы, зачистки и ротации это не более чем попытка создать благоприятные условия для комфортного правления, которое неизбежно завершиться в 2024 году. То же весьма популярная версия, озвученная, прежде всего, представителями российской либеральной тусовки. Именно они сомневаются в наличии у Путина некого стратегического мышления и говорят о банальной агонии, которая и толкает президента на столь неоднозначные шаги.Остальные версии, коих еще не меньше пяти, не столь популярны у населения и вряд ли заслуживают того, чтобы их обсуждать. Сам я сознательно не буду говорить о том, какой из изложенных выше вариантов считаю наиболее правдоподобным, чтобы каким-то образом не повлиять на результаты данного исследования. Надеюсь на ваше участие…ССЫЛКА НА ОПРОСАлексей Зотье