Двое военнослужащих 131-ого отдельного разведбатальона ВСУ подорвались на минах, установленных бойцами горно-штурмовой бригады ВСУ, пишетПИКiNFORMПередовые части украинских вооруженных сил продолжают нести потери в зоне силовой операции, сообщает корреспондент со ссылкой на данные армейского корпуса ДНР. Очередную «свинью» разведчикам из 131-ого отдельного разведбатальона ВСУ подложили их боевые товарищи из 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады.В зоне ответственности указанной бригады в районе города Павлополь на юге Донецкой области, разведгруппа 131-ого батальона напоролась на минные заграждения «горных штурмовиков» из 1-ой бригады. Произошел подрыв рядом со своими же позициями, то есть группа даже не успела выдвинуться на сторону противника (ДНР).Результатом подрыва разведгруппы стала гибель младшего сержанта ВСУ Пилипейки и тяжелые ранения рядового Музяка. Ранее под Донецком обезумевший «защитник» из ВСУ открыл огонь по своим, результатом чего стало ранение его сослуживца.Георгий Евстигнее