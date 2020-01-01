Синоптики прогнозируют 28 января в ЛНР от 7 мороза до 4 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 28 января будет колебаться от 7 градусов ниже нуля ночью до 4 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 27 января до 21.00 28 января на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман и гололед, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градуса мороза, днем – 2-4 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 5-7 градусов ночью и ноль – плюс 2 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 4-6 градусов ночью до 1-3 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 28 января зафиксировали в 1954 году – минус 31,1 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1915 году – плюс 10,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 28 января – 07.24, время захода – 17.49. Продолжительность светового дня составит 10 часов 25 минут.

По предварительному прогнозу, 29-30 января под влиянием атмосферных фронтов временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами ветер усилится до 15-18 м/с. Температурный фон существенно не изменится.

27 января — Луганск