Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 28 января

Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 28 января 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

62,3380 рубля

1 ЕВРО

68,7775 рубля

10 украинских гривен

25,4104 рубля

27 января — Луганск

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