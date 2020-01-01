Грипп добрался до Северодонецка. Все школьные и дошкольные заведения закрыты на карантин



Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, в связи с большой динамикой роста, с целью сдерживания роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, недопущения эпидемических осложнений заболеваемости среди учащихся и работников учреждений образования городского совета городскими властями принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета с 28 января 3 февраля включительно. Новости Региона - Сегодня, 21:57 58 Школы и детские сады Северодонецка уходят на карантин с 28 января.Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.Так, в связи с большой динамикой роста, с целью сдерживания роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, недопущения эпидемических осложнений заболеваемости среди учащихся и работников учреждений образования городского совета городскими властями принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета с 28 января 3 февраля включительно. Новости Региона - Сегодня, 21:57 58

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