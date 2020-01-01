В Свердловском районе людям на улицах раздавали блокадный хлебный паек. ФОТО
Молодежь Свердловска и Свердловского района в 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда провели акцию «Блокадный хлеб».
Об этом сообщили в управлении культуры, молодежи и спорта горрайонной администрации.
«Активисты Молодежного совета при администрации города Свердловска и Свердловского района провели патриотическую акцию «Блокадный хлеб», следуя простому принципу «лучше один раз увидеть», раздавали свердловчанам дневную норму хлеба, установленную в самый сложный период блокады — с 20 ноября по 25 декабря 1941 года», — рассказали в администрации.
Блокада Ленинграда фашистскими войсками продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. При этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области торжественные мероприятия на местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда, традиционно проходят 18 января. Именно в этот день в 1943 году было прорвано блокадное кольцо.
27 января, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, является в России Днем воинской славы.
Культура - Сегодня, 22:22 54
Об этом сообщили в управлении культуры, молодежи и спорта горрайонной администрации.
«Активисты Молодежного совета при администрации города Свердловска и Свердловского района провели патриотическую акцию «Блокадный хлеб», следуя простому принципу «лучше один раз увидеть», раздавали свердловчанам дневную норму хлеба, установленную в самый сложный период блокады — с 20 ноября по 25 декабря 1941 года», — рассказали в администрации.
Блокада Ленинграда фашистскими войсками продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. При этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области торжественные мероприятия на местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда, традиционно проходят 18 января. Именно в этот день в 1943 году было прорвано блокадное кольцо.
27 января, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, является в России Днем воинской славы.
Культура - Сегодня, 22:22 54
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