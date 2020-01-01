В Луганске правящий архиерей вместе с болящими молился о мире и единстве. ФОТО

25 января, в праздник иконы Божией Матери «Млекопитательница», Высокопреосвященнейший Митрофан, митрополит Луганский и Алчевский, совершил Божественную литургию в храме посвященном чествуемой иконе, при 3-й городской больнице.Сообщает сайт Луганской епархии.За литургией Его Высокопреосвященству сослужил секретарь епархии архим. Макарий (Любавцев), благочинный первого церковного округа прот. Владимир Чесноков, игумен Свято-Вознесенского мужского монастыря архим. Иоанн (Сухина) и настоятель храма прот. Евгений Данько.На сугубой ектении, во время богослужения, были провозглашены особые прошения, после которой владыка вознес молитву о мире в нашем Отечестве и о сохранении единства Святой Православной Церкви.По окончании литургии был совершен молебен, после которого владыка Митрофан прочел молитву Пресвятой Богородице и окропил молящихся святой водой.Поблагодарив духовенство и верующих за совместную молитву, архипастырь поздравил верующих с престольным праздником и преподал всем Божие благословение.Культура - 27 января 2020 88