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Пограничники назвали причины, по которым людям запрещают выезд на неподконтрольный Донбасс

verter Сегодня, 08:000Новости
Пограничники назвали причины, по которым людям запрещают выезд на неподконтрольный Донбасс
В Донецкой области за текущий месяц на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» и «Гнутово» 35 человек не были пропущены на временно неподконтрольную украинской власти территорию вследствие поручений суда о непропуске.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.
«Подобные ограничения действуют в результате поручения о запрете выезда лиц, которые, по решению следственного судьи, временно ограничены в праве выезда. В том числе тех, к которым применена мера пресечения, предусмотренная Уголовным процессуальным кодексом Украины, при условии которого предусмотрено такое ограничение. Запретить выезд как за пределы Украины, так и на временно оккупированные территории по решению суда могут также и вследствие кредитных задолженностей, неуплаты алиментов и др.», — говорится в сообщении.
Как уточняется, среди тех, кому не только запретили выезд, но и передали представителям Национальной полиции, — три человека, находившихся в розыске за разбой.
А сегодня на КПВВ «Гнутово» выявили автомобиль, находящийся в розыске. «Сегодня же во время уточнения взаимодействия с представителями Нацполиции была получена информация о транспортном средстве, находящемся в розыске (основание для розыска — наложение исполнительной службой ареста на транспортное средство). Он был обнаружен пограничным нарядом во время движения на выезд на временно оккупированную территорию», — рассказали пограничники.
Гражданин и транспортное средство были переданы военнослужащими Донецкого пограноряда из состава Объединенных сил представителям полиции. Новости Донецка - Сегодня, 07:52 53

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