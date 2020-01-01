Как правильно выкинуть новогоднюю елку в Луганске
Экологи призывают луганчан не выбрасывать новогодние елки в мусорные контейнеры.
Новогодние праздники позади, пришло время убирать елку. В Луганске специальных пунктов для приема новогодних елок нет. Тем не менее, коммунальщики и экологи просят граждан не выбрасывать их в мусорные контейнеры, урны и непредназначенные для этого места, а складывать на территориях у контейнерных площадок.
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По нашим наблюдениям, где-то в 20-25-х числах января новогодние елки перекочевывают в сторону мусорных контейнеров, откуда мы потом их вывозим. Но бывают случаи, когда люди, разобрав дома новогоднее деревцо, выносят его на территорию города, исхитряются воткнуть в забор или в трубу. Этого делать категорически нельзя, как и складировать деревья хвойных пород в мусорные контейнеры, которые предназначены исключительно для сбора и временного хранения бытовых отходов, — рассказал Игорь Рупин, начальник управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды городской администрации Луганска.
Начальник управления пояснил, что в соответствии с правилами благоустройства территории города запрещено использовать не по назначению контейнеры и урны для сбора мусора и твердых бытовых отходов.
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Отходы хвойных пород после новогодних праздников следует складировать на прилегающих к контейнерным площадкам территориях в радиусе не более 10 метров, — пояснил начальник управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды.
Он акцентировал внимание, что в дальнейшем елки с контейнерных площадок будут вывозиться и утилизироваться луганскими коммунальщиками.
— Мы составляем графики и вывозим их для дальнейшей утилизации. Утилизация происходит в том числе на территории «Комбината зеленого хозяйства и благоустройства». Сотрудники предприятия перерабатывают хвойные деревья в щепу, которая используется для удобрения, подсыпки и поддержки цветов, утепления. Поэтому просим всех жителей: не выбрасывайте елки где попало, чтобы в дальнейшем не пришлось собирать их по всей территории города, а просто аккуратно выносите на территорию контейнерных площадок, — подчеркнул эколог.
Наводят чистоту в городе и специалисты коммунальных предприятий. Как рассказал начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Сергей Шатохин, в настоящее время максимум внимания уделяется сезонным работам по благоустройству.
— Это уборка и вывоз листвы, уборка елок с точек ТБО.
Поэтому «Центрожилкому» будет ставиться задача очистки, «Центру утилизации отходов» — отработка мусорных точек, — рассказал Шатохин.
Пока коммунальщики приводят город в порядок после новогодних торжеств, сотрудники ГКП.
«Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» приступили к посеву семян цветов-однолетников в теплицах предприятия. Так, на сегодня уже посеяно около 20 тысяч растений. Удобный город - Сегодня, 07:22 55
Новогодние праздники позади, пришло время убирать елку. В Луганске специальных пунктов для приема новогодних елок нет. Тем не менее, коммунальщики и экологи просят граждан не выбрасывать их в мусорные контейнеры, урны и непредназначенные для этого места, а складывать на территориях у контейнерных площадок.
—
По нашим наблюдениям, где-то в 20-25-х числах января новогодние елки перекочевывают в сторону мусорных контейнеров, откуда мы потом их вывозим. Но бывают случаи, когда люди, разобрав дома новогоднее деревцо, выносят его на территорию города, исхитряются воткнуть в забор или в трубу. Этого делать категорически нельзя, как и складировать деревья хвойных пород в мусорные контейнеры, которые предназначены исключительно для сбора и временного хранения бытовых отходов, — рассказал Игорь Рупин, начальник управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды городской администрации Луганска.
Начальник управления пояснил, что в соответствии с правилами благоустройства территории города запрещено использовать не по назначению контейнеры и урны для сбора мусора и твердых бытовых отходов.
—
Отходы хвойных пород после новогодних праздников следует складировать на прилегающих к контейнерным площадкам территориях в радиусе не более 10 метров, — пояснил начальник управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды.
Он акцентировал внимание, что в дальнейшем елки с контейнерных площадок будут вывозиться и утилизироваться луганскими коммунальщиками.
— Мы составляем графики и вывозим их для дальнейшей утилизации. Утилизация происходит в том числе на территории «Комбината зеленого хозяйства и благоустройства». Сотрудники предприятия перерабатывают хвойные деревья в щепу, которая используется для удобрения, подсыпки и поддержки цветов, утепления. Поэтому просим всех жителей: не выбрасывайте елки где попало, чтобы в дальнейшем не пришлось собирать их по всей территории города, а просто аккуратно выносите на территорию контейнерных площадок, — подчеркнул эколог.
Наводят чистоту в городе и специалисты коммунальных предприятий. Как рассказал начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Сергей Шатохин, в настоящее время максимум внимания уделяется сезонным работам по благоустройству.
— Это уборка и вывоз листвы, уборка елок с точек ТБО.
Поэтому «Центрожилкому» будет ставиться задача очистки, «Центру утилизации отходов» — отработка мусорных точек, — рассказал Шатохин.
Пока коммунальщики приводят город в порядок после новогодних торжеств, сотрудники ГКП.
«Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» приступили к посеву семян цветов-однолетников в теплицах предприятия. Так, на сегодня уже посеяно около 20 тысяч растений. Удобный город - Сегодня, 07:22 55
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