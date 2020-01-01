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Порыв на водоводе оставил без водоснабжения 2,4 тыс. абонентов Лутугино и Георгиевки - МЧС

Sergey Сегодня, 08:450Новости
Порыв на водоводе оставил без водоснабжения 2,4 тыс. абонентов Лутугино и Георгиевки - МЧС
Порыв на водоводе оставил без водоснабжения 2,4 тыс. абонентов Лутугино и поселка городского типа Георгиевка. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.
"В результате порыва водовода диаметром 315 мм частично отключено водоснабжение в населенных пунктах Лутугино (шесть улиц) и Георгиевка (четыре улицы), всего 2 400 абонентов", - говорится в сообщении.
Ремонтно-восстановительные работы запланированы на сегодня.
28 января — Луганск

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