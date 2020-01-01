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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

root Сегодня, 10:4522Новости
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке. Об этом женщина на своей странице в Facebook.
Инцидент связан с автобусом, выполнявший рейс из Луцка в Киев.
По словам Черноуз, водитель согласился высадить ее и подругу посреди дороги, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино».
При этом она отмечает, что водитель перед этим спросил пассажиров, менять ли сериал. Большинство из них просто промолчали, а одна женщина назвала их убийцами, которые ездят на войну.
Компания Winew, которой принадлежит автобус, сообщила, что «шокирована поступком водителя» и заверила, что на каждый рейс выдаются флешки с украинскими фильмами.

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