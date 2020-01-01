Дорожники ЛНР в 2019 году отремонтировали более 60 км дорог Республики – Минтранс

Дорожники Республики в 2019 году отремонтировали более чем 60 км дорог. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов.Он рассказал, что в 2019 году было реализовано несколько государственных программ по восстановлению дорожного покрытия."Был проведен текущий ремонт дорог с устройством покрытия из асфальтобетона общей протяженностью почти 22 километра, был проведен ямочный ремонт в ходе эксплуатационного содержания дорог на площади 104 тысячи квадратных метров", - сказал министр."Дополнительно на объектах коммунальной собственности был выполнен ремонт на площади 113 тысяч квадратных метров общей протяженностью 41 километр", - добавил Басов.Ранее он сообщал, что дорожники за девять месяцев 2019 года выполнили ремонт дорог более чем на 110 млн руб.Министр также отмечал, что власти ЛНР в 2019 году выделили на ремонт дорог республиканского значения 96 млн руб.Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявлял, что будет пристально следить за качеством ремонта республиканских дорог. Он отмечал, что восстановление дорог Республики, в первую очередь международного значения, являлось приоритетом в 2019 году.28 января — Луганск