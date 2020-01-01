Перевозчики с июня доставили в пункты выдачи паспортов РФ более 73 тыс. граждан – Минтранс

Перевозчики ЛНР, начиная с июня, доставили в пункты выдачи российских паспортов более 73 тыс. жителей Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов.Он рассказал, что одна из основных задач ведомства в 2019 году заключалась в организации доставки жителей Республики на территорию РФ для получения российских паспортов.В настоящее время от восьми до 12 автобусов с понедельника по субботу доставляют от 400 до 600 жителей ЛНР по четырем основным направлениям: "Луганск – Новошахтинск – Луганск", "Луганск – Гуково – Луганск", "Луганск – Донецк – Луганск" и "Луганск – Красный Сулин – Луганск"."За 2019 год было выполнено 1322 рейса и перевезено 61 808 граждан нашей Республики, которые получили гражданство Российской Федерации. По состоянию на утро сегодняшнего дня перевезено уже 73 177 граждан ЛНР, которые получили гражданство РФ", - подчеркнул министр.Басов отметил, что Минтранс проводит мероприятия, направленные на улучшение качества обслуживания пассажиров, создание благоприятных условий для пребывания на территории Республиканского вокзального комплекса, откуда организована доставка граждан на территорию РФ для получения паспортов."Осуществляются мероприятия по улучшению транспортной доступности из разных населенных пунктов Республики к вокзальному комплексу (в Луганске) для дальнейшей доставки граждан на территорию РФ. Министерством разработаны дополнительные мероприятия и мы готовы увеличить количество автобусов для доставки граждан на территорию РФ до 24-25 в сутки", - добавил он.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что по состоянию на декабрь 2019 года около 125 тыс. жителей ЛНР и ДНР уже получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.28 января — Луганск