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Минтранс ЛНР в 2019 году открыл 59 новых автобусных маршрутов

Sergey Сегодня, 11:1517Новости
Минтранс ЛНР в 2019 году открыл 59 новых автобусных маршрутов


Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР в прошлом году открыло 59 новых автобусных маршрутов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр инфраструктуры и транспорта Республики Александр Басов.
"На протяжении 2019 года проводилась плановая работа по оптимизации маршрутной сети Республики. В этой связи были открыты 59 новых автобусных маршрутов общего пользования, из них 20 – международных, 14 – междугородних и 25 – пригородных", - сказал он.
Министр добавил, что в частности были открыты такие социально значимые направления, как Давыдо-Никольское – Большой Суходол – Краснодон, Славяносербск – Хорошее, Луганск – Комиссаровка.
28 января — Луганск

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