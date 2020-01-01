Минтранс ЛНР в 2019 году открыл 59 новых автобусных маршрутов

Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР в прошлом году открыло 59 новых автобусных маршрутов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр инфраструктуры и транспорта Республики Александр Басов."На протяжении 2019 года проводилась плановая работа по оптимизации маршрутной сети Республики. В этой связи были открыты 59 новых автобусных маршрутов общего пользования, из них 20 – международных, 14 – междугородних и 25 – пригородных", - сказал он.Министр добавил, что в частности были открыты такие социально значимые направления, как Давыдо-Никольское – Большой Суходол – Краснодон, Славяносербск – Хорошее, Луганск – Комиссаровка.28 января — Луганск