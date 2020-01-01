Кедми заявил о провале попыток Тель-Авива надавить на Россию и Путина по делу Иссахар

Военно-политический эксперт Яков Кедми высказался о ситуации с израильтянкой Наамой Иссахар, попросившей помилования у президента РФ.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Кедми прокомментировал происходящее с Иссахар, задержанной в РФ по делу о контрабанде запрещенных веществ. По словам аналитика, после визита президента России Владимира Путина в Израиль "эпопея" с Иссахар закончилась с политической точки зрения. После ареста девушки в Шереметьеве 9 апреля 2019 года многие в Тель-Авиве пытались строить на деле Иссахар антироссийскую пропаганду в погоне за политическими очками, но визит Путина показал провал этих попыток."Зарабатывать на этом политический капитал пыталась только одна сторона. Им было плевать на эту девочку, но якобы на попытках спасти ее пытались обвинять Россию: мол, это провокация и неправильное решение суда. Они думали таким способом заставить РФ изменить (приговор)?" – возмущается Кедми.Когда Израиль перешел от попыток политического давления к вопросам милосердия и горя матери, процесс освобождения Иссахар сдвинулся с нулевой точки. Эксперт считает, что это можно было сделать раньше, если бы в Тель-Авиве не пытались вмешать политику в неполитическое дело.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня""Правильно сказал президент России: мы с уважением относимся к попыткам Израиля освободить ее, потому что это пример того, как ваш народ, ваша страна и ее мама борются за своего ребенка. Вот это уважают, а не попытки заставить силой изменить решение суда или извиниться, признав провокацию. Может, с политической точки зрения это кому-то интересно, но это не приводило к освобождению девочки. А когда вопрос поставили нормально и попросили проявить человечность, все было решено в две минуты. Это называется политической мудростью и правильным подходом", - сказал Кедми в эфире Iton TV.Напомним, Путин во время визита в Иерусалим на форум памяти жертв Холокоста встретился с матерью Иссахар, которой пообещал, что "все будет хорошо". В понедельник стало известно, что израильтянка подала на имя президента РФ прошение о помиловании. После этого в Кремле заявили о выполнении юридических процедур, "чтобы в ближайшее время президент мог принять решение".Григорий Егоро