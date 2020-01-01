"Клуб боевых п... папусов"

Меня просто тронуло до глубины души, как Прибалтика, Украина и Польша сегодня праздновали освобождение Освенцима.С учетом того, что именно представители этих "великих держав" в своем большинстве стояли на его вышках в период всего его существования.Пчелы против меда......хотя нет, скорее мухи против "меда", который ели несколько дней назад.Честное слово, прямо диву даешься, как Прибалтика, Польша и Украина в едином порыве "борются с русской агрессией".Они такие борцуны-борцуны!При этом просто чрезвычайно близорукие.Да, еще лет 5 назад такая "позиция" была оправдана.Ну, там в уже далеком 2014-ом, когда упоротые скакали на Майдане, жгли людей в Одессе и валили своих же ментов в Мариуполе и "небесную сотню" в Киеве.Хотя наверное, даже к осени 2014-го можно было бы начать "что-то подозревать", когда "северные ветры" с шахтерами и металлургами сварили в котлах "киборгов", "терминаторов", "андроидов", "шумеров" и кучку "арийцев".Не поняли...Но да, об этом можно было фантазировать в 2015-ом, когда нефть по 30$, доллар по 75рэ, и резервы в минус на 150 ярдов, а ДАИШ рвется строить мировой Халифат и отрезать головы "неверным", рассказывая в телевизор про поход на Кавказ.Но к концу 2015-го года тоже можно было начать "что-то подозревать", глядя, как ВКС РФ начал доставлять бармалеев к гуриям пачками.В конце-концов понять, что крутизна "войнов свита" или "бармалеев" из ДАИШ для "Калибра" не имеет ровным счетом никакого значения, не так сложно.Опять не поняли....Однако, зачем продолжать этот цирк, сейчас?Когда "Мосфильм" уже построил Крымский мост, а "Союзмультфильм" снял "Приключения маленького "Авангарда" вблизи Америки.Ведь уже понятно, что маятник истории качнулся в совершенно другую сторону. Нет, в этом есть конечно что-то героическое.Ну, в стиле "безумству храбрых поем мы песню".Однако, не пройдет и пяти лети, как этих гоблинов раздавит между плитами Хартленда. Вопрос только в том, кто положит на них свою плиту Россия, Германия или оба сразу?Старая Европа и Россия будут вместе, как разлученные любовники, сначала в вопросах экономики, потом культуры, а по мере ослабления Штатов еще и в политике.Потому, что нравится кому-то или нет, но "Союз нерушимый Республик свободных, сплотила на веке великая Русь..." - очень правильные слова.И пусть СССР давно нет, историческая функция Руси, как места объединения народов останется неизменным.Можно годами скулить про оккупацию, но "Трансиб" и "Севморпуть" все равно будут самыми кратчайшими и безопасными путями, из Европы в Азию.Можно рассказывать про агрессию России, но при этому греть озябший зад газом агрессора.Можно притеснять русский язык, но при этом забыть украинский, польский, литовский, латышский или эстонский... Потому как эти языки индейцев на хрен не нужны в тех странах, где граждане Междуморья будут драить сортиры, класть кирпичи или подметать улицы."Эй, клоуны, учите русский, немецкий, английский, а свои туземные наречия засуньте себе в задницу. Вы должны понимать команды!". - скажет любой хозяин.Мне прямо интересно, они просто следят за событиями в мире?Они вообще в курсе, что их "героический антироссийский союз" превратился уже в бродячий цирк на обочине истории?И текущий вопрос прост, когда у их спонсоров закончится интерес к финансированию этой труппы, которая давно выступает при пустых трибунах?Мне видится скоро.Наш ждет интересный год......еще ни раз и ни два мы увидим примеры, когда русофобия - это дорого.Сергей Богатырё