Стратегическая задача Минтранса заключается в организации ж/д сообщения с РФ – министр

Стратегическая задача Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР заключается в организации железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил руководитель ведомства Александр Басов."Хотелось бы остановиться на работе железнодорожного транспорта. К сожалению, нам досталось довольно сложное, в не очень адекватном техническом состоянии наследство, которое мы получили от Украины, но сотрудники "Луганской железной дороги" прилагают максимум усилий для того, чтобы провести необходимые ремонтно-восстановительные работы верхнего строения пути для того, чтобы в ближайшей обозримой перспективе получить возможность организовать не только грузовое сообщение, а и пассажирское сообщение, желательно с выходом в РФ", - сказал он.Басов отметил, что организация ж/д сообщения с Россией является одной из стратегических задач Минтранса."Основные усилия в 2020 году будут направлены на восстановление верхнего строения пути тех участков железнодорожных путей и инфраструктурных объектов, которые имеют непосредственный выход на территорию Российской Федерации", - уточнил министр.Он подчеркнул, что ведомство в этом вопросе поддерживают и власти Республики.28 января — Луганск