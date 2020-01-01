Власти ЛНР передали коммунальному предприятию Кировска автовышку (ФОТО)

Городское коммунальное предприятие прифронтового Кировска в рамках реализации Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор" получило новую колесную автовышку. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации города."В рамках реализации Программы-2023, инициированной главой Республики Леонидом Пасечником, в прифронтовом Кировске появилась необходимая спецтехника, - говорится в сообщении. - Новая автовышка на базе ГАЗ-33088 поступила на баланс городского коммунального предприятия "Коммунальник".В мэрии пояснили, что новая автовышка позволит коммунальному предприятию качественно и своевременно выполнять ремонт наружного освещения, фасадов зданий, обрезку высоких деревьев и все виды кровельных работ."Радостное событие для нас - администрации города Кировска, для жителей, потому что такого объема поддержки и помощи наш город не ощущал при Украине. Могу смело сказать, не только с девяностого года, еще до девяностого года такой поддержки не было", - подчеркнул заместитель главы администрации города Кировска Александр Сканцев."Готовясь к новой технике, прошли специальное обучение. Главный инженер прошел обучение по программе техники безопасности, водитель - по управлению подъемными механизмами. Мы готовы выполнять задачи, которые нам поставит администрация города", - отметил директор городского коммунального предприятия "Коммунальник" Александр Новиков.Напомним, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.28 января — Луганск