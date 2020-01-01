Республика в 2019 году приобрела для автодорожников технику почти на 88 млн руб.

Республика в прошлом году приобрела для автодорожников технику на общую сумму почти 88 млн руб. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов."В 2019 году усилия Министерства совместно с Правительством, руководством ЛНР, были направлены на укрепление материально-технической базы не только "Луганского автодора", а также всех коммунальных предприятий, которые заняты в сфере дорожной инфраструктуры и дорожного строительства", - отметил он."При поддержке главы ЛНР (Леонида Пасечника), согласно распоряжению Правительства, за счет бюджетных средств было приобретено семь единиц дорожной техники на общую сумму 26 080 000 руб. Дополнительно за счет денежных средств, выделенных из государственного бюджета, только для нужд автодора было приобретено девять единиц дорожной техники на общую сумму 38 770 000 руб." – проинформировал министр.Руководитель ведомства уточнил, что для нужд коммунальщиков были закуплены асфальтоукладчик, тротуарные катки, комбинированные дорожные машины, фронтальные погрузчики, навесная дорожная фреза, бензотример, вибрационные комбинированные катки, универсальный фронтальный минипогрузчик, ручная разметочная машина, самосвалы, экскаватор."Дополнительно за счет собственных средств, полученных в результате предоставления автостанционных услуг вновь созданным в 2019 году обособленным подразделением Луганского автодора "Республиканский центр организации перевозок" было приобретено 12 единиц дорожной и специальной строительной техники на общую сумму 23 104 000", - проинформировал Басов, отметив, что в число закупленной техники входят двухвальцовый каток, вахтовые автобусы, дорожные навесные фрезы, косилки, легковые автомобили "Лада-Ларгус", а также средства малой механизации, запасные части и резина.28 января — Луганск