Употребивший психотропы дезертир ВСУ устроил ДТП в районе Рубежного – Народная милиция

Дезертир ВСУ, находившийся под действием психотропных веществ, устроил дорожно-транспортное происшествие в районе Рубежного. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"26 января на трассе Старобельск - Бахмут в районе населенного пункта Рубежное по вине военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады произошло ДТП, - рассказал он. - В ходе разбирательства установлено, что рядовой Подгорный самовольно оставил место несения службы и на автомобиле ВАЗ-2110 совершил ДТП в населенном пункте Рубежное, в результате происшествия водитель автомобиля Daewoo Lanos получил черепно-мозговую травму".

"При задержании нарушителя нарядом полиции выявлено его неадекватное поведение в результате нахождения под действием психотропных веществ", - уточнил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что в автомобиле была обнаружена учетная документация по службе ракетно-артиллерийского вооружения, раздаточные ведомости и книги учета оружия и боеприпасов.

"С целью проведения расследования происшествия в 72-й бригаде работает комиссия военной службы правопорядка", - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 января — Луганск