ВСУ препятствовали работе БПЛА ОБСЕ в районе Лопаскино – Народная милиция

Киевские силовики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Лопаскино. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"С целью скрытия вооружения вблизи линии боевого соприкосновения отмечается активное подавление сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино с применением станций радиоэлектронного подавления Р-934Б и "Буковель-АД" из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ", - рассказал он.

Ранее он сообщал, что киевские силовики с помощью средств РЭБ препятствовали работе БПЛА СММ ОБСЕ у Попасной и Троицкого, а также Крымского и Новотошковского.

Филипоненко также отмечал, что ВСУ с помощью средств РЭБ перехватили БПЛА СММ ОБСЕ, чтобы скрыть крупнокалиберную артиллерию, размещенную в нарушение Минских соглашений.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 января — Луганск