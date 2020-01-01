Приобретенная и отремонтированная техника поможет в борьбе с снежными заносами - Минтранс

Приобретенная и отремонтированная дорожная техника позволит избежать критической ситуации на дорогах в случае снегопадов и гололедицы. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов."Какие уроки мы подчерпнули из ситуации зимы 2019 года? Мы постарались организовать должное взаимодействие на всех уровнях со всеми ветвями власти на территории Республики, и поэтому у нас создана система взаимодействия между главами администраций не только городов и районов, а и поселковых советов на территории Республики для того, чтобы в случае возникновения подобной критической ситуации мы не допустили того коллапса, который у нас возник на территории Республики в прошлом году", - рассказал Басов.Он добавил, что за счет создания на своей базе "Республиканского центра организации перевозок" государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Луганский автодор" получило возможность использовать свободные денежные средства, "которые они получали от вспомогательной деятельности, для восстановления имеющегося состава коммунально-дорожной техники"."Поэтому в 2019 году дополнительно к вновь приобретенной технике было поставлено в строй еще семь коммунально-дорожных машин на всей территории Республики, дополнительно были отремонтированы бункера для перевозки противогололедной смеси, материалов в количестве четырех единиц, что позволило с приобретением новой техники организовать постоянное патрулирование, надлежащую посыпку автодорог ЛНР", - отметил министр."Мы надеемся такого коллапса, который был в нас в 2019 году, больше не повторится, потому что вся техника, которая у нас по ряду объективных, субъективных причин не смогла выйти на дорогу ввиду их технического состояния, то есть отсутствие автошин, аккумуляторов, техника, которая нуждалась в ремонте, за 2019 год была восстановлена в полном объеме, укомплектована аккумуляторами, автошинами - еще раз подчеркиваю – за счет внутренних ресурсов", - заявил Басов.Ранее он сообщал, что Республика в прошлом году приобрела для автодорожников технику на общую сумму почти 88 млн руб.28 января — Луганск