Боец ВСУ погиб, один получил травму при подрыве на украинской мине – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил тяжелую травму в результате подрыва на украинской мине. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Противник продолжает проводить инженерное дооборудование имеющихся позиций, а также производить установку минно-взрывных заграждений на подконтрольной территории", - отметил он.

"За прошедшие сутки, по данным нашего источника, при выполнении инженерных работ в районе населенного пункта Орехово подорвались на собственной мине двое военнослужащих 93-й механизированной бригады ВСУ. В результате подрыва старший солдат Закусило погиб на месте, рядовой Кучер получил минно-взрывную травму и в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь населенного пункта Северодонецк", - рассказал Филипоненко.

Небоевые потери представлены командованием бригады как полученные в результате обстрела.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 января — Луганск