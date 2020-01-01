Зеленский, обвинив СССР в Холокосте, продолжил переписывание истории – молодежный депутат

Президент Украины Владимир Зеленский, обвинив СССР в Холокосте, продолжил переписывание истории. Об этом ЛИЦ заявила депутат Молодежного парламента (МП) ЛНР Инна Мороз.

Зеленский во время участия в Польше в мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения Красной Армией нацистского концлагеря Освенцим назвал СССР виновным в начале Второй мировой войны и Холокосте.

"После того как Зеленский назначил СССР виновным в Холокосте невозможно представить, чем еще он может нас удивить. Украина уже довольно давно славится своей страстью к переписыванию истории, да и ее новый президент ничем не гнушается и охотно рассказывает любой текст, написанный западными режиссерами, лишь бы остаться на своем теплом месте", - сказала Мороз.

Она назвала президента Украины человеком без совести и чести, продавшем свою историю и лишившем предков звания народа-победителя.

"Слышать такие заявления, живя в XXI веке горько и обидно, еще обиднее понимать, что в далеком 1941 году наши деды и прадеды погибали ради жизни тех, кто сегодня пытается растоптать их память", - подчеркнула молодежный депутат.

Мороз выразила уверенность в том, что у украинцев сохранилась память об истории и такими заявлениями Зеленский "отворачивает от себя нормальных, адекватных граждан".

"Еще вчера он обещал им мир, а сегодня заигрывает с националистами (по сути теми же фашистами). Глядя на это со стороны, я искренне сочувствую гражданам Украины, вновь обманутым "слугой народа", и четко понимаю, что на сегодняшний день не может быть и речи о доверии между Донбассом и киевской властью", - сказала депутат МП.

"Безусловно, Минские соглашения – единственный путь к мирному урегулированию конфликта и прекращению войны, но невозможно вести конструктивный диалог и договариваться с лжецами и лицемерами, которые уже давно продали и славу, и волю за бесценок", - подытожила она.

28 января — Луганск