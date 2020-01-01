Приспособленец Зеленский сознательно искажает историю – председатель ОП ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно искажает исторические факты, так как является приспособленцем. Об этом ЛИЦ заявил председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин.

Зеленский во время участия в Польше в мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения Красной Армией нацистского концлагеря Освенцим назвал СССР виновным в начале Второй мировой войны и Холокосте.

Председатель ОП ЛНР отметил, что выступление украинского лидера продолжает череду его абсурдных заявлений.

"Убежден, что Владимир Зеленский знает правду, но сознательно идет на искажение фактов. Действующий президент стал наглядным примером человека-приспособленца", - заявил Карякин.

"То, что наши украинские "коллеги" не пренебрегают манипулированием сознанием украинских граждан, мы уже давно убедились, но настолько нагло и беспринципно врать на высшем международном уровне… Это уже что-то новое, - добавил общественник. - Сразу хочется задать вопрос: когда Украина вернет Львов и другие польские земли, "захваченные" в том же 1939 году?".

28 января — Луганск