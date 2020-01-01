Ходорковский хочет стать В«сакральной жертвойВ»?

В последнее время Михалборисыч активен, как никогда. Оно и понятно, ведь 9 мая 2020 года в Москве, на торжествах в честь 75-летия Победы будет перечеркнуто все то, на что он вместе с Браудером и компанией потратил огромное количество сил, времени и средств. В своих манифестах Ходорковский называет это «легитимизацией» и отчаянно призывает ей помешать.При этом, сам Михалборисыч, похоже, не понимает, насколько кощунственно звучат его слова, в которых он свой личный последний шанс «пошатать власть» маскирует призывом «не дать в День Победы украсть наше будущее».Равно, как не понимает он и другого. Что его чрезмерная активность может быть использована для исполнения его желания. Ведь если накануне праздника будет реализован сценарий «сакральная жертва», главным героем которого вполне может стать сам МБХ, то да. Приезд некоторых мировых лидеров в Москву может не состояться.Но «пламенный трибун» и «борец за права всех угнетённых» этого, похоже, не понимает. И продолжает активно набирать кейс «главного врага Путина».И даже попытка Браудера выставить себя мишенью русских шпионов-сантехников в Давосе его не насторожила.А зря. Да, злость, обида, жажда отмщения и власти ослепляет и лишает разума. Однако, хочется верить, что Михалборисыч понимает, какую игру он затеял и какое место в ней может быть отведено ему самому…Юлия Витязева