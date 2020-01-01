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"Агрофонд" будет осуществлять форвардные закупки зерна озимой пшеницы урожая 2020 года

Sergey Сегодня, 15:150Новости
"Агрофонд" будет осуществлять форвардные закупки зерна озимой пшеницы урожая 2020 года
Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Аграрный фонд" будет осуществлять форвардные закупки зерна озимой пшеницы урожая 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.
"Во исполнение постановления Правительства ЛНР "О форвардных закупках зерна озимой пшеницы урожая 2020 года" государственное унитарное предприятие ЛНР "Агрофонд" будет заключать форвардные договора на закупку зерна озимой пшеницы 1-4 класса урожая 2020 года на условиях авансового платежа не менее 50% от общей базовой цены форвардного договора", - говорится в сообщение.
С порядком проведения форвардных закупок зерна и перечнем необходимых для этого документов можно ознакомиться на сайте Правительства ЛНР и Минсельхоза.
По всем вопросам обращаться в "Агрофонд", расположенный по адресу: Луганск, ул. Даргомыжского, 2д, дополнительную информацию можно получить по телефону: (0642)33-16-91, или по электронной почте: agrarnyy.fond17gmail.com.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщал, что ЛНР продолжит программы лизинга, форвардных закупок и кредитования аграриев в 2020 году.
Он отмечал, что Республика в 2019 году впервые провела государственные форвардные закупки будущего урожая зерна у аграриев. "Аграрный фонд" заключил 14 форвардных договоров на закупку 7,7 тыс. тонн озимой пшеницы третьего класса, произведя предоплату в размере 50%, и до 1 октября осуществив окончательный расчет.
28 января — Луганск

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