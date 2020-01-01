"Агрофонд" будет осуществлять форвардные закупки зерна озимой пшеницы урожая 2020 года

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Аграрный фонд" будет осуществлять форвардные закупки зерна озимой пшеницы урожая 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"Во исполнение постановления Правительства ЛНР "О форвардных закупках зерна озимой пшеницы урожая 2020 года" государственное унитарное предприятие ЛНР "Агрофонд" будет заключать форвардные договора на закупку зерна озимой пшеницы 1-4 класса урожая 2020 года на условиях авансового платежа не менее 50% от общей базовой цены форвардного договора", - говорится в сообщение.

С порядком проведения форвардных закупок зерна и перечнем необходимых для этого документов можно ознакомиться на сайте Правительства ЛНР и Минсельхоза.

По всем вопросам обращаться в "Агрофонд", расположенный по адресу: Луганск, ул. Даргомыжского, 2д, дополнительную информацию можно получить по телефону: (0642)33-16-91, или по электронной почте: agrarnyy.fond17gmail.com.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщал, что ЛНР продолжит программы лизинга, форвардных закупок и кредитования аграриев в 2020 году.

Он отмечал, что Республика в 2019 году впервые провела государственные форвардные закупки будущего урожая зерна у аграриев. "Аграрный фонд" заключил 14 форвардных договоров на закупку 7,7 тыс. тонн озимой пшеницы третьего класса, произведя предоплату в размере 50%, и до 1 октября осуществив окончательный расчет.

28 января — Луганск