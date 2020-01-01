Сотрудники Генпрокуратуры изъяли из тайника более 1,7 тыс. боеприпасов и оружие (ФОТО)

Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР изъяли из тайника в Славяносербском районе более 1,7 тыс. единиц боеприпасов и оружия. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства."Сотрудниками управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, на участке местности вблизи автодороги "Луганск - Счастье", примерно в 800 м от поселка Металлист в сторону села Светлое Славяносербского района, выявлен замаскированный тайник с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.Из схрона изъято:ручной пулемет Калашникова, калибра 7,62-мм (РПК) – одна единица;противотанковое самозарядное ружье системы Симонова (ПТРС) калибра 14,5 мм – одна единица;мины к миномету калибра 120 мм - 37 единиц;минные взрыватели – 101 единица;гранаты "ВОГ" - 93 единицы;корпус гранаты "РГД-5" - 11 единиц;корпус гранаты "РГ-42" – две единицы;корпус гранаты "РГН" – одна единица;корпус гранаты "Ф-1" - три единицы,запалы - девять единиц;вышибной заряд "ПГ7-ПМ" - одна единица;патроны вышибные - 28 единиц;патроны калибра 7,62 мм – 1 550 единиц;дымовая шашка – одна единица."Устанавливается, кому мог принадлежать данный схрон. Не исключено, что оружие из тайника могло быть использовано для проведения диверсий или терактов украинскими спецслужбами на территории Луганской Народной Республики", - добавили в пресс-службе.28 января — Луганск