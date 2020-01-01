Фонд соцстраха в 2019 году оказал 126 тыс. профориентационных услуг 87 тыс. жителей ЛНР

Фонд социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) ЛНР в 2019 году оказал свыше 126 тыс. профориентационных услуг более 87 тыс. жителей Республики. Об этом сообщили в ведомстве.

"Профориентационными услугами охвачено 87,2 тысячи занятых и незанятых граждан, которым оказано 126,1 тысяча услуг. Для граждан систематически проводились семинары по различным вопросам занятости; ярмарки и мини-ярмарки вакансий, карьеры и другие. Осуществлялась работа по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций (учреждений) всех уровней", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году почти 80 тыс. жителей Республики получили более 116 тыс. профориентационных услуг.

28 января — Луганск