Зеленский выставил себя клоуном, обвинив СССР в развязывании Второй мировой войны – "ЛЭС"

Президент Украины Владимир Зеленский выставил себя клоуном, обвинив СССР в развязывании Второй мировой войны. Об это ЛИЦ заявила специалист Краснолучского территориального отделения общественного движение (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Наталья Безщекина.

Зеленский во время участия в Польше в мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения Красной Армией нацистского концлагеря Освенцим назвал СССР виновным в начале Второй мировой войны и Холокосте.

"Владимир Зеленский в очередной раз выставил себя клоуном, а не политиком. Зеленский в ходе визита в Польшу произнес русофобскую речь в духе своего предшественника Петра Порошенко, возложив на Советский Союз вину в начале Великой мировой войны", - сказала Безщекина.

"Говоря об освобождении Освенцима, он перечислил украинцев, которые принимали участие в этой операции, при этом Владимир Зеленский в своей речи умышленно не упомянул тот факт, что концлагерь, да и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии. Такое заявление демонстрирует его как максимально некомпетентного лидера государства, полностью зависящего от мнения заокеанских кураторов", - подчеркнула она.

28 января — Луганск