Уровень трудоустройства прошедших профобучение составил 95% - ФССНСБ

Уровень трудоустройства лиц, прошедших организованное Фондом социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) профобучение, составил 95%. Об этом сообщили в ФССНСБ.

"С учетом актуальной потребности на рынке труда Республики, а также под заказ работодателей фондом организовано обучение для 602 граждан, состоящих на учете, по 51 профессии и направлению подготовки. Среди них: электрогазосварщик, токарь, оператор котельной, кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов, парикмахер, станочник широкого профиля, машинист крана металлургического производства, повар и другие", - говорится в сообщении.

"После профобучения уровень трудоустройства граждан составил 95%", - добавили в фонде.

Ранее министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова сообщала, что ФССНСБ в 2019 году трудоустроил на постоянную работу каждого второго обратившегося жителя ЛНР.

28 января — Луганск