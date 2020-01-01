Представители власти ЛНР и мэры обсудили подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПредставители руководства ЛНР провели совещание с главами городских и районных администраций по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Республики."По поручению главы ЛНР Леонида Пасечника председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко 28 января 2020 года провел рабочее совещание с главами городов и районов Республики, на котором представители власти обсудили реализацию запланированных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", - говорится в сообщении.В совещании приняли участие руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас, советник главы Республики Марина Филиппова и советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания Сергей Юрченко, а также министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."Согласно поручению Леонида Ивановича Пасечника, я напомню, был создан организационный комитет по реализации празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и по организации Дня Республики. На прошлом совещании я вел доклад Леониду Ивановичу Пасечнику о том, как обстоят дела, готовность общереспубликанских мероприятий. Если есть проблемы, давайте их озвучим для того, чтобы здесь, за одним столом мы их решили", – отметил в ходе совещания Мирошниченко.В ходе мероприятия главы администраций городов и районов рассказали о запланированных на территориях праздничных мероприятиях, уточнили, на каком этапе идет их подготовка и какие трудности возникают на этом пути.Бас напомнила руководителям территорий о важности того, чтобы жители Республики ощутили в День Победы по-настоящему праздничное настроение."Просьба Леонида Ивановича – сделать этот день праздничным. Чтобы на всех территориях Республики 9 Мая с утра до вечера звучала музыка, разнообразная, и тех военных лет, и послевоенных лет, и, возможно, современная музыка. Самое главное, чтобы мы чествовали наших ветеранов и проводили эту канву между ветеранами и нашими защитниками ЛНР", – пояснила она.В свою очередь, Сидоров обсудил с мэрами механизм восстановления в городах и районах Республики памятников истории и монументального искусства, посвященных Великой Отечественной войне.В пресс-службе отметили, что мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, стартуют в ЛНР уже в феврале.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник провел рабочее совещание по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.28 января — Луганск