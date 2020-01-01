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Почти 19 тыс. жителей ЛНР участвовали во временных работах в 2019 году – Фонд соцстраха

root Сегодня, 16:1528Новости
Почти 19 тыс. жителей ЛНР участвовали во временных работах в 2019 году – Фонд соцстраха
Почти 19 тыс. жителей Республики приняли участие в работах временного характера в 2019 году. Об этом сообщили в Фонде социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) ЛНР.
"Для обеспечения временной занятости граждан, ищущих работу, Фондом с работодателями Республики заключались договора об организации и проведении работ временного характера, в которых приняли участие 18,8 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Ранее председатель ФССНСБ сообщал, что в 2018 году в таких работах участвовали более 24 тыс. жителей Республики.
28 января — Луганск

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