Дотации работодателям позволили в 2019 году трудоустроить более 240 жителей ЛНР – ФССНСБ

Предоставление дотаций работодателям для трудоустройства отдельных категорий граждан позволило в 2019 году обеспечить постоянной работой более 240 молодых специалиста и лиц с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщили в Фонде социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) ЛНР.

"Для оказания помощи молодым людям в возрасте до 35 лет, а также гражданам с инвалидностью с предоставлением дотации работодателям трудоустроены 243 соискателя работы", - говорится в сообщении.

Напомнил, что Временный порядок предоставления работодателю дотации для трудоустройства отдельных категорий граждан, утвержденный постановлением Совета министров ЛНР, вступил в силу июле 2017 года. Особенность такого трудоустройства состоит в том, что работодателю на протяжении шести месяцев за счет средств Фонда компенсируются фактические расходы на выплату зарплаты и уплату суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Работодатель, в свою очередь, обязуется не расторгать с таким работником трудовой договор до истечения одного года со дня его трудоустройства по инициативе работодателя, а также по соглашению сторон.

28 января — Луганск