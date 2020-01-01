Библиотека для детей приглашает луганчан к участию в акции "Дарите книги с любовью"

Луганская библиотека для детей (ЛБД) приглашает жителей столицы принять участие в акции "Дарите книги с любовью", посвященной Международному дню дарения книг. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры.

"Луганская библиотека для детей приглашает своих читателей и всех неравнодушных луганчан принять участие в акции "Дарите книги с любовью", посвященной Международному дню дарения книг, которая будет проходить в отделе обслуживания учащихся среднего и старшего школьного возраста", - говорится в сообщении.

В библиотеке напомнили, что Международный день книгодарения отмечается ежегодно 14 февраля, начиная с 2012 года.

"Идея акции – дарить в этот день книги, тем самым искренне и красноречиво выражая свою любовь к чтению. Мы приглашаем детей и взрослых дарить книги друг другу, друзьям и родным, приносить книги в библиотеку. Единственное условие акции: книги должны быть в хорошем состоянии", – пояснили в ЛБД.

Все подаренные книги можно будет увидеть на выставке "Из рук в руки, от сердца к сердцу", которая будет открыта в отделе обслуживания учащихся среднего и старшего школьного возраста ЛБД.

Луганская библиотека для детей располагается по адресу: улица Советская, 78 (первый этаж Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени Максима Горького). Посетить учреждение культуры желающие могут с 8.00 до 17.00 в будние дни и с 9.00 до 17.00 в субботу и воскресенье. Выходной – пятница.

28 января — Луганск