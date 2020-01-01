Минэкономразвития назвало основные приоритеты Программы развития Республики на 2020 год

Первый заместитель министра экономического развития ЛНР Лидия Фоменко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре озвучила основные приоритеты утвержденной постановлением Правительства Программы социально-экономического развития Республики на 2020 год."Министерством экономического развития, совместно со всеми министерствами и ведомствами подготовлена, а Правительством утверждена Программа социально-экономического развития на 2020 год, в которой сохранены преемственность целей и приоритетов предыдущих лет", - сказала она.Фоменко напомнила, что Программа разрабатывалась рамках реализации уже принятой Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор". Она отметила, что Программа на 2020 году обуславливает необходимость стимулирования экономического роста, в том числе, "на основе совершенствования структуры экономики, развития малого и среднего бизнеса, повышения эффективности государственного управления и занятости населения".Первый замминистра сообщила, что главной целью Программы на 2020 год является повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций, развития потенциала молодого поколения."Реализация программы позволит в добывающей отрасли в текущем году увеличить добычу угля на 21%, увеличить реализацию светлых нефтепродуктов через государственную сеть на 15%", - отметила она."В реальном секторе экономики ожидается рост объемов реализации в целом на 10%, в том числе, по отраслям: в металлургии на 4%, машиностроении должен быть прорыв на 78%, в легкой промышленности - на 13%", - проинформировала представитель Минэкономразвития.Она рассказала, что аграрный сектор Республики в текущем году, как ожидается, также сохранит высокие темпы развития."Выполнение мероприятий, направленных на ускорение продовольственной безопасности, позволит увеличить объемы производства мяса на 5%, молока на 4,5%, нарастить поголовье птицы на 9,5%, свиней - на 6%, повысить урожайность зерновых и зернобобовых культур, а также снизить потери урожая", - уточнила Фоменко.Кроме того, в 2020 году планируется увеличить экспорт товаров из Республики увеличить на 16%, а импорт - на 18,5%.Первый замминистра отметила, что в текущем году Республика продолжит работы по восстановлению объектов социальной сферы и жилого фонда, приобретение техники для учреждений образования и здравоохранения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства.Ранее министр экономического развития Республики Светлана Подлипаева сообщала, что Министерство в 2020 году продолжит работу по совершенствованию законодательства в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса.28 января — Луганск