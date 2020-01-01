Минэкономразвития назвало основные приоритеты Программы развития Республики на 2020 год
Первый заместитель министра экономического развития ЛНР Лидия Фоменко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре озвучила основные приоритеты утвержденной постановлением Правительства Программы социально-экономического развития Республики на 2020 год.
"Министерством экономического развития, совместно со всеми министерствами и ведомствами подготовлена, а Правительством утверждена Программа социально-экономического развития на 2020 год, в которой сохранены преемственность целей и приоритетов предыдущих лет", - сказала она.
Фоменко напомнила, что Программа разрабатывалась рамках реализации уже принятой Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор". Она отметила, что Программа на 2020 году обуславливает необходимость стимулирования экономического роста, в том числе, "на основе совершенствования структуры экономики, развития малого и среднего бизнеса, повышения эффективности государственного управления и занятости населения".
Первый замминистра сообщила, что главной целью Программы на 2020 год является повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций, развития потенциала молодого поколения.
"Реализация программы позволит в добывающей отрасли в текущем году увеличить добычу угля на 21%, увеличить реализацию светлых нефтепродуктов через государственную сеть на 15%", - отметила она.
"В реальном секторе экономики ожидается рост объемов реализации в целом на 10%, в том числе, по отраслям: в металлургии на 4%, машиностроении должен быть прорыв на 78%, в легкой промышленности - на 13%", - проинформировала представитель Минэкономразвития.
Она рассказала, что аграрный сектор Республики в текущем году, как ожидается, также сохранит высокие темпы развития.
"Выполнение мероприятий, направленных на ускорение продовольственной безопасности, позволит увеличить объемы производства мяса на 5%, молока на 4,5%, нарастить поголовье птицы на 9,5%, свиней - на 6%, повысить урожайность зерновых и зернобобовых культур, а также снизить потери урожая", - уточнила Фоменко.
Кроме того, в 2020 году планируется увеличить экспорт товаров из Республики увеличить на 16%, а импорт - на 18,5%.
Первый замминистра отметила, что в текущем году Республика продолжит работы по восстановлению объектов социальной сферы и жилого фонда, приобретение техники для учреждений образования и здравоохранения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее министр экономического развития Республики Светлана Подлипаева сообщала, что Министерство в 2020 году продолжит работу по совершенствованию законодательства в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса.
28 января — Луганск
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