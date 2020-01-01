Мероприятие памяти первого главы ЛНР прошло в его родной школе в Стаханове (ФОТО)

Мероприятие, посвященное памяти первого главы Республики Валерия Болотова состоялось в средней общеобразовательной школе № 18 Стаханова, где он учился с первого по восьмой класс. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации Стаханова.В памятном мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин, депутат Народного Совета ЛНР Андрей Губарев, заместитель главы администрации Стаханова Тамара Ковтун, родные и близкие Болотова, а также учащиеся и преподаватели учебного заведения.Активисты республиканской детской организации "Юная гвардия" и учащиеся школы напомнили присутствующим основные страницы биографии первого главы ЛНР, затем собравшиеся почтили его память минутой молчания. К мемориальной доске, установленной на фасаде школы, были возложены цветы."Сегодня памятное событие для каждого жителя города и всей Луганской Народной Республики – третья годовщина со дня смерти нашего земляка, выпускника этой школы - Валерия Болотова. Он - человек, который совершил героический подвиг, который ни минуты не колебался и встал одним из первых на защиту родной земли. Он был смелым и твердо отстаивал свои убеждения. Он был настоящим патриотом своей Родины!" - обратился к присутствующим Губарев."Валерий Дмитриевич сделал свой выбор, сделал первый героический шаг на пути к свободе и независимости, не испугавшись потерять все то, что он имел, и по праву возглавил Луганскую Народную Республику. За что ему всегда будут благодарны все жители Луганской Народной Республики", - отметил Карякин.Замглавы городской администрации отметила значимость сохранения памяти о Болотове, который одним из первых стал на защиту Донбасса и внес значительный вклад в становление Республики."Я бы хотела выразить благодарность педагогическому коллективу школы и учащимся за то, что вы так бережно храните память о выпускнике вашей школы, который стал первым руководителем нашей Луганской Народной Республики, - сказала она. - В школе большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и формированию активной гражданской позиции у школьников. Будущее Стаханова и всей Луганской Народной Республики в руках каждого из вас и сохранение исторической памяти о людях, которые отдали свои жизни за нашу свободу и независимость, за мир на нашей земле, тоже ваша обязанность"."Вы должны чтить эту память и передавать из поколения в поколение. Многие школы города носят имена выдающихся стахановчан, которые навсегда вписаны в историю города. И я думаю, что в память о вашем выпускнике и первом руководителе Республики и школа № 18 будет однажды носить имя Валерия Дмитриевича Болотова", - подчеркнула Ковтун.Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. В 1988 году был призван в армию, службу проходил в воздушно-десантных войсках, имел боевой опыт. После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое.В ходе протестов на юго-востоке Украины Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию с украинскими властями, в дальнейшем принял участие в захвате здания управления СБУ в Луганске.С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР - с 18 мая по 14 августа 2014 года.Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности.28 января — Луганск