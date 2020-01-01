Киевские силовики обстреляли из 120-мм минометов район села Березовское – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм район села Березовское. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "в преддверии заседания Контактной группы в Минске 29 января, командиры соединений так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов Республики, пытаясь сорвать процесс мирного урегулирования конфликта".

"Сегодня в 15.15 боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника командира бригады (полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из 120-мм миномета район населённого пункта Березовское, выпустив семь мин", - проинформировал Осадчий.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации", - заверил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Он также призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "зафиксировать факты нарушения Украиной режима прекращения огня, а также оказать влияние на украинские вооружённые формирования с целью сохранения достигнутого перемирия".

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 января — Луганск