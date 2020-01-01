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Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы нуждающимся жителям Антрацитовского района (ФОТО)

Sergey Сегодня, 18:001Новости
Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы нуждающимся жителям Антрацитовского района (ФОТО)












Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь нуждающимся жителям Антрацита и Антрацитовского района. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
Депутат Народного Совета ЛНР Елена Рахмукова и руководитель исполкома Антрацитовского теротделения "Мира Луганщине" Ольга Панина вручили 20 семьям продуктовые наборы, включающие макароны, крупы, консервы, чай и конфеты.
"В этом зале присутствуют представители различных слоев населения Антрацита и Антрацитовского района: активисты, многодетные матери, рабочие, ветераны труда. Каждый вносит вклад в развитие нашей территории, ведет за собой и служит примером для подрастающего поколения. Огромное спасибо всем вам за поддержку, понимание, ваш энтузиазм в своем деле. Мы надеемся на вас и готовы поддержать в любой жизненной ситуации", - сказала Рахмукова.
"Проект "Волонтер" регулярно оказывает помощь тем категориям граждан, которые в этом нуждаются. Каждый из вас по той или иной причине оказался в трудной жизненной ситуации. Я думаю, что продуктовые наборы станут хорошим подспорьем вам и вашим семьям", - обратилась к получателям Панина.
Напомним, проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" в 2019 году оказал помощь более пяти тыс. жителей Республики, передав около 28 т гумпомощи.
Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
28 января — Луганск

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