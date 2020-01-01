В Луганске заявили о планах в 2020 году восстановить ЖД-сообщение с РФ



Об этом заявил министр инфраструктуры и транспорта Александр Басов.

«Хотелось бы остановиться на работе железнодорожного транспорта. К сожалению, нам досталось довольно сложное, в не очень адекватном техническом состоянии наследство, которое мы получили от Украины, но сотрудники «Луганской железной дороги» прилагают максимум усилий для того, чтобы провести необходимые ремонтно-восстановительные работы верхнего строения пути для того, чтобы в ближайшей обозримой перспективе получить возможность организовать не только грузовое сообщение, а и пассажирское сообщение, желательно с выходом в РФ», — сказал он.

Басов отметил, что организация ж/д сообщения с Россией является одной из стратегических задач Минтранса.

«Основные усилия в 2020 году будут направлены на восстановление верхнего строения пути тех участков железнодорожных путей и инфраструктурных объектов, которые имеют непосредственный выход на территорию Российской Федерации», — уточнил министр.

Он подчеркнул, что ведомство в этом вопросе поддерживают и власти Республики.

Экономика - Сегодня, 18:23 64 В Луганске организацию железнодорожного сообщения с РФ назвали стратегической задачей.Об этом заявил министр инфраструктуры и транспорта Александр Басов.«Хотелось бы остановиться на работе железнодорожного транспорта. К сожалению, нам досталось довольно сложное, в не очень адекватном техническом состоянии наследство, которое мы получили от Украины, но сотрудники «Луганской железной дороги» прилагают максимум усилий для того, чтобы провести необходимые ремонтно-восстановительные работы верхнего строения пути для того, чтобы в ближайшей обозримой перспективе получить возможность организовать не только грузовое сообщение, а и пассажирское сообщение, желательно с выходом в РФ», — сказал он.Басов отметил, что организация ж/д сообщения с Россией является одной из стратегических задач Минтранса.«Основные усилия в 2020 году будут направлены на восстановление верхнего строения пути тех участков железнодорожных путей и инфраструктурных объектов, которые имеют непосредственный выход на территорию Российской Федерации», — уточнил министр.Он подчеркнул, что ведомство в этом вопросе поддерживают и власти Республики.Экономика - Сегодня, 18:23 64

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