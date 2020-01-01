В Попасной планируют построить новую телевышку и вещать на большую часть ЛНР



Об этом сегодня, 27 января, во время аппаратного совещания сообщил исполняющий обязанности директора департамента массовых коммуникаций Луганской областной государственной администрации Андрей Зайцев, передает пресс-служба ЛугОГА.

«Региональной целевой программой развития информационной реинтеграции и развития сферы Луганской области на 2020-2023 годы предусмотрено строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе. Сейчас выделен земельный участок под строительство, разработка проектной документации завершается», — сказал Зайцев.

По его словам, ключевым вопросом информационной безопасности Луганской области является восстановление и развитие технической инфраструктуры распространения телерадиосигнала на подконтрольные и неподконтрольные территории области.

Так, в области работают введенные в эксплуатацию в 2017 году 134-метровая РТС в Новоайдарском районе и 19 радиотрансляционных комплектов в 18 населенных пунктах Станично-Луганского, Попаснянского и Новоайдарского районов.

В 2019 году начата процедура передачи от международной организации USAID пяти цифровых передатчиков для осуществления вещания с башни в селе Бахмутовка «UATV-1» и «UATV-2».

«Проблема покрытия «серой зоны» и большей части неконтролируемой территории сигналом украинских телерадиовещателей будет решена после установления радиотелевизионной станции на территории Попаснянского района Луганской области, а также после развития системы маломощного ФМ-радиовещания», — добавили в пресс-службе.

Зайцев отметил, что Региональная целевая программа развития информационной сферы Луганской области в 2019 году выполнена на 110%.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Попаснянском районе планируется строительство новой башни высотой 150 м. Новости Региона - Сегодня, 18:14 46 Разработка проектной документации радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе завершается, летом начнется строительство.Об этом сегодня, 27 января, во время аппаратного совещания сообщил исполняющий обязанности директора департамента массовых коммуникаций Луганской областной государственной администрации Андрей Зайцев, передает пресс-служба ЛугОГА.«Региональной целевой программой развития информационной реинтеграции и развития сферы Луганской области на 2020-2023 годы предусмотрено строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе. Сейчас выделен земельный участок под строительство, разработка проектной документации завершается», — сказал Зайцев.По его словам, ключевым вопросом информационной безопасности Луганской области является восстановление и развитие технической инфраструктуры распространения телерадиосигнала на подконтрольные и неподконтрольные территории области.Так, в области работают введенные в эксплуатацию в 2017 году 134-метровая РТС в Новоайдарском районе и 19 радиотрансляционных комплектов в 18 населенных пунктах Станично-Луганского, Попаснянского и Новоайдарского районов.В 2019 году начата процедура передачи от международной организации USAID пяти цифровых передатчиков для осуществления вещания с башни в селе Бахмутовка «UATV-1» и «UATV-2».«Проблема покрытия «серой зоны» и большей части неконтролируемой территории сигналом украинских телерадиовещателей будет решена после установления радиотелевизионной станции на территории Попаснянского района Луганской области, а также после развития системы маломощного ФМ-радиовещания», — добавили в пресс-службе.Зайцев отметил, что Региональная целевая программа развития информационной сферы Луганской области в 2019 году выполнена на 110%.Как сообщалось ранее, в 2020 году в Попаснянском районе планируется строительство новой башни высотой 150 м. Новости Региона - Сегодня, 18:14 46

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