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Губернатор Луганщины считает, что данные электронной переписи Дубилета сильно завышены

verter Сегодня, 19:1518Новости
Губернатор Луганщины считает, что данные электронной переписи Дубилета сильно завышены
По словам Сергея Гайдая, главы Луганской ОГА, электронная перепись ошиблась на 33%
В Луганской области живет на треть меньше людей, чем показала электронная перепись населения по состоянию на 1 декабря 2019 года.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Громадське.
«Официально, по моей информации, на подконтрольной части области проживает 650 тыс. постоянного населения. Зарегистрировано 200-250 тыс. переселенцев, но по факту проживают около 100 тыс.», — сообщил Гайдай.
Электронная перепись населения показала такие данные: в Луганской области проживает 1 млн 127 тыс. 500 человек, что больше данных главы Луганской области на 380 тыс. человек (33%).
По данным Госстата, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 41 млн 922 тысяч человек.
Новости Региона - Сегодня, 17:50 135

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