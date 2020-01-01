Представители Луганска предлагают одновременно открыть КПВВ в Золотом и в Счастье



Об этом координатор рабочей группы по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Тони Фриш заявил на международной конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году», передает корреспондент УНН.

«Позиция четко повторяется: открытие Золотого без одновременного открытия в Счастье никак не может состояться», — цитирует Фриш заявление боевиков «ЛНР».

В то же время, по его мнению, подобный вариант не приемлем для Украины.

«Для Украины, понятно, что открытие КПВВ вблизи Счастья — это не тот вариант, не способ действовать», — резюмирует Фриш, отметив, что позиции сторон — противоречивы.

Поэтому, по его мнению, стороны должны демонстрировать готовность к принятию решений.

Новости Региона - Сегодня, 17:42 283 Представители Луганска настаивают на одновременном открытии пунктов пропуска въезда-выезда в Счастье и Золотом, однако Киев на это не соглашается.Об этом координатор рабочей группы по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Тони Фриш заявил на международной конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году», передает корреспондент УНН.«Позиция четко повторяется: открытие Золотого без одновременного открытия в Счастье никак не может состояться», — цитирует Фриш заявление боевиков «ЛНР».В то же время, по его мнению, подобный вариант не приемлем для Украины.«Для Украины, понятно, что открытие КПВВ вблизи Счастья — это не тот вариант, не способ действовать», — резюмирует Фриш, отметив, что позиции сторон — противоречивы.Поэтому, по его мнению, стороны должны демонстрировать готовность к принятию решений.Новости Региона - Сегодня, 17:42 283

Метки: {keywords}