Сильный туман ожидается в Республике 29 января

Сильный туман ожидается местами в Республике в течение суток 29 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"В течение суток 29 января местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

28 января — Луганск