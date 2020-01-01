Синоптики прогнозируют 29 января в ЛНР до 5 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в ЛНР в течение суток 29 января будет колебаться от нуля до 5 градусов тепла, временами ожидается дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 28 января до 21.00 29 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно, временами дождь, местами туман; ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем ноль – 5 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 29 января зафиксировали в 1969 году – минус 29,2 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2015 году – плюс 11,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 29 января – 07.23, время захода – 17.50. Продолжительность светового дня составит 10 часов 27 минут.

По предварительному прогнозу, ночью 30 января ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха существенно не изменится. 31 января - без существенных осадков, в ночные часы температурный фон понизится на 3-4 градуса.

28 января — Луганск