Киев раскрыл рот на наш Алмазный фонд: Сколько Россия задолжала Украине

Фото: AP/TASSУкраина должна последовать примеру Польши и потребовать от России компенсации. Об этом своем Telegram-канале заявил лидер партии Свобода Олег Тягнибок. По его словам, Россия должна Украине «как никому другому».Он выразил уверенность, что Россия «должна» Украине за «оккупацию в прошлом веке», «три голодомора», раскулачивание и коллективизацию. Кроме того, по его мнению, при распаде СССР Россия «украла накопления украинцев в Сбербанке». В качестве компенсации Россия должна передать Украине часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов.Тягнибок напомнил, что с подобным требованием к России уже выступила Польша и возмутился, что украинская власть не сделала аналогичного заявления. Видимо, так он отреагировал на недавнее заявление лидера правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, который снова напомнил о требовании Варшавы к Берлину и Москве, которое, по его словам, «не имеет срока давности».— Олег Тягнибок со своей партией ВО «Свобода» после триумфа в 2012 году, когда они смогли набрать более 10 процентов голосов, так и не смог стать лидером политической силы со стабильной и лояльной аудиторией, — поясняет— Но нельзя отрицать того, что Тягнибок сыграл существенную роль в деле превращения украинского национализма в политический и идеологический мейнстрим. Если в середине нулевых на языке украинского национализма говорил только Тягнибок, то после 2014 года на этом языке стали говорить все политические силы Украины. И с Тягнибоком эта ситуация сыграла злую шутку, ведь то, к чему так стремился этот украинский политик, стало причиной его заката. Тягнибок после 2014 года потерял монополию на использование языка украинского национализма. Чтобы выделиться из массы политиков «Евромайдана», которые стали говорить именно на этом языке, нужно было предлагать украинцам что-то новое. Тягнибок с этой задачей не справился. Партия оказалась в тупике, из которого пока так не смогла выбраться, полностью проиграв две последние парламентские кампании.Потенциал роста у Олега Тягнибока можно было увидеть сразу, как Владимир Зеленский победил на президентских и парламентских выборах. Олег Тягнибок лучше всего себя чувствует, когда Киев занимает политику, скорее представляющей восток страны. Именно в этой роли выступает президент Зеленский, основной электорат которого находится именно на востоке Украины. В таком случае Тягнибок, полностью ориентирующийся на электорат западной Украины, может снова стать заметным, и, в случае падения рейтинга Зеленского, например, получить весомый для себя процент голосов в рамках протестного голосования, как это и произошло в 2012 году.Поэтому ему очень важно сейчас снова закрепиться в медийном поле Украины в качестве главного украинского националиста и антагониста всей Восточной Украины. Новых инструментов для этого придумывать совсем не нужно, подойдут и старые наработки. Весь арсенал резких и провокационных заявлений Тягнибок выработал за последний десяток лет — этим заявлениям просто нужно придать новую жизнь в рамках новых реалий, когда курс президента Зеленского стал более комплементарен к России, чем это было при Петре Порошенко.Стоит отметить, что крайне удачная пародия на Тягнибока была создана в сериале Владимира Зеленского «Слуга Народа». В этом кинопроекте политиком, выступающий с позиций националистического популизма, является Ярослав Худобяк, который и там показан как один из ярких идеологических антагонистов Зеленского. Олегу Тягнибоку даже придумывать ничего не нужно, можно взять свой прообраз из сериала и работать над ним. Там даже созданы яркие предвыборные ролики для будущей избирательной кампании «Свободы» и Тягнибока.Стоит также отметить, что Тягнибок не является только антироссийским политиком. Хотя русофобия и является важной составляющей украинского национализма, но Тягнибок сумел сделать украинский национализм идеологией, которая пренебрежительно и с ненавистью относится ко многим странам. Польша, Германия и Израиль, например, не являются исключениями. Тягнибок не единожды делал заявления, что Польша оккупировала часть Украины, а регулярные антисемитские высказывания Тягнибока постоянно отмечает МИД Израиля.Существование Тягнибока выгодно многим сторонам украинской политики, так как он никогда не будет претендовать на высокую власть, так как он занимает узкую идеологическую нишу и не является гибким. Тягнибок очень бы хотел стать аналогом Владимира Жириновского, участвуя регулярно, хоть и не на первых ролях, в политической жизни страны. Но пока он находится на вторых ролях, поэтому нет особого смысла уделять его заявлениям много внимания. На данный момент Тягнибок — это политический аутсайдер, которому очень сложно будет вернуться на ведущие роли украинской политики.—Сложно всерьез комментировать это высказывание Олега Тягнибока. Но в целом оно вполне органично для него, — считает— Тягнибок регулярно выступает с русофобскими заявлениями, пишет что-то у себя в соцсетях. Просто конкретно это высказывание попало в СМИ поэтому и получило резонанс.— Тягнибок, видимо, захотел, как говорят «хайпануть» на актуальной теме, что ему благодаря российским СМИ неплохо удалось. Ну а его сторонники, с учетом их картины мира, видят подобные заявления в ином свете. Для них это вполне нормально и логично, ну, по крайней мере, в качестве удачного политического «троллинга».— Это старая песня украинских националистов, при этом никакой доли ответственности за долги СССР они брать никогда не хотели. Понятно, что в реальном мире претендовать на «наследство» можно только, если достанутся и активы, и долги.— В той логике, в которой развивается украинское государство, это вопрос времени. Ну, а что касается того, приблизит ли это Украину к Европе, то разве что к Прибалтике и Польше.— Думаю, что пиарить их в ведущих российских СМИ точно не стоило бы, но недооценивать тоже не надо. Дело в том, что так бывало неоднократно: сначала что-то говорят радикалы, потом более умеренные политики, потом официальные лица и в итоге это становится мейнстримом.Стоит ли уподобляться — вопрос открытый. Может и стоит о чем-то напомнить, например, о том, что СССР немало вкладывал в союзные республики и страны Варшавского договора. Вот долго молчали, вернее, вяло отбивались по поводу исторических вопросов, а стоило недавно российскому президенту не так-то и жестко, но прямо высказаться на неудобные для поляков темы, эффект однозначно был. Но в целом Россия себя совершенно по-другому позиционирует на мировой арене, поэтому подобные подходы для Москвы вряд ли уместны.Дмитрий Родионо